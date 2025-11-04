|
|
Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай
Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира.
Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе сборной России и заняла второе место в дисциплине «ката», уступив лишь своей соотечественнице. Вместе с ней на пьедестале почёта стояли Евгения Кузнецова и Инна Коршунова.
Кроме того, в командных выступлениях по ката-группе тамбовчанка выступила вместе с Алексеем Ворошиловым и Викторией Тарураевой. Спортсмены показали высокие результаты и заняли четвёртое место, совсем немного уступив тройке призёров.
По словам тренеров, успех Кристины Урусовой и её коллег стал результатом многолетней подготовки и серьёзной работы над техникой и выносливостью. Для Тамбовской области это очередное достижение в истории развития боевых искусств и показатель высокого уровня подготовки спортсменов региона.
|
