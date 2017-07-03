В Воронежской области прекращена работа десяти АГЗС Комментариев: 0 Прокуратурой Воронежской области активизирована работа по пресечению деятельности незаконных АГЗС. Органами прокуратуры активизирована работа по пресечению незаконной деятельности газовых автозаправочных станций (далее – АГЗС).



Еще несколько лет назад в регионе действовало более 40 «проблемных» АГЗС, на которых нарушались нормы промышленной и пожарной безопасности.

Зачастую работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования таких объектов проводились лишь по мере возникновения нештатных ситуаций, обслуживающий персонал не обладал достаточной подготовкой.



Прокуратурой области с участием контролирующих органов выработана и реализована система мер, направленных на выявление и устранение нарушений в указанной сфере. В ходе проверочных мероприятий во взаимодействии с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора выявлены факты осуществления деятельности без регистрации в реестре опасных производственных объектов и разрешительных документов, в том числе лицензий и договоров страхования гражданской ответственности.



По результатам проверок владельцы АГЗС привлечены к административной ответственности, предъявлены заявления в суд о прекращении незаконной деятельности более 10 опасных производственных объектов. Прокурорами Советского и Левобережного районов г. Воронежа, Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского и других районов области в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.



На основании исковых заявлений прокурора Советского района г. Воронежа демонтированы АГЗС, самовольно эксплуатируемые по ул. 9 Января и проспекту Патриотов г. Воронежа. Левобережным районным судом г. Воронежа удовлетворены иски районного прокурора о прекращении деятельности газовых заправочных станций по ул. Чебышева, ул. Волгоградская и ул. Новосибирская.



В ряде случаев в целях устранения нарушений закона предпринимателями проведена реконструкция газовых заправочных станций, установлено оборудование низкого класса производственной опасности. Вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации АГЗС остаются на контроле прокуратуры области. Прокуратурой Воронежской области активизирована работа по пресечению деятельности незаконных АГЗС. Органами прокуратуры активизирована работа по пресечению незаконной деятельности газовых автозаправочных станций (далее – АГЗС).Еще несколько лет назад в регионе действовало более 40 «проблемных» АГЗС, на которых нарушались нормы промышленной и пожарной безопасности.Зачастую работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования таких объектов проводились лишь по мере возникновения нештатных ситуаций, обслуживающий персонал не обладал достаточной подготовкой.Прокуратурой области с участием контролирующих органов выработана и реализована система мер, направленных на выявление и устранение нарушений в указанной сфере. В ходе проверочных мероприятий во взаимодействии с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора выявлены факты осуществления деятельности без регистрации в реестре опасных производственных объектов и разрешительных документов, в том числе лицензий и договоров страхования гражданской ответственности.По результатам проверок владельцы АГЗС привлечены к административной ответственности, предъявлены заявления в суд о прекращении незаконной деятельности более 10 опасных производственных объектов. Прокурорами Советского и Левобережного районов г. Воронежа, Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского и других районов области в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.На основании исковых заявлений прокурора Советского района г. Воронежа демонтированы АГЗС, самовольно эксплуатируемые по ул. 9 Января и проспекту Патриотов г. Воронежа. Левобережным районным судом г. Воронежа удовлетворены иски районного прокурора о прекращении деятельности газовых заправочных станций по ул. Чебышева, ул. Волгоградская и ул. Новосибирская.В ряде случаев в целях устранения нарушений закона предпринимателями проведена реконструкция газовых заправочных станций, установлено оборудование низкого класса производственной опасности. Вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации АГЗС остаются на контроле прокуратуры области.



