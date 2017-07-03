|
В Воронежской области прекращена работа десяти АГЗС
Вчера, 01:25
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратурой Воронежской области активизирована работа по пресечению деятельности незаконных АГЗС. Органами прокуратуры активизирована работа по пресечению незаконной деятельности газовых автозаправочных станций (далее – АГЗС).
Еще несколько лет назад в регионе действовало более 40 «проблемных» АГЗС, на которых нарушались нормы промышленной и пожарной безопасности.
Зачастую работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования таких объектов проводились лишь по мере возникновения нештатных ситуаций, обслуживающий персонал не обладал достаточной подготовкой.
Прокуратурой области с участием контролирующих органов выработана и реализована система мер, направленных на выявление и устранение нарушений в указанной сфере. В ходе проверочных мероприятий во взаимодействии с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора выявлены факты осуществления деятельности без регистрации в реестре опасных производственных объектов и разрешительных документов, в том числе лицензий и договоров страхования гражданской ответственности.
По результатам проверок владельцы АГЗС привлечены к административной ответственности, предъявлены заявления в суд о прекращении незаконной деятельности более 10 опасных производственных объектов. Прокурорами Советского и Левобережного районов г. Воронежа, Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского и других районов области в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
На основании исковых заявлений прокурора Советского района г. Воронежа демонтированы АГЗС, самовольно эксплуатируемые по ул. 9 Января и проспекту Патриотов г. Воронежа. Левобережным районным судом г. Воронежа удовлетворены иски районного прокурора о прекращении деятельности газовых заправочных станций по ул. Чебышева, ул. Волгоградская и ул. Новосибирская.
В ряде случаев в целях устранения нарушений закона предпринимателями проведена реконструкция газовых заправочных станций, установлено оборудование низкого класса производственной опасности. Вопросы соблюдения законодательства при эксплуатации АГЗС остаются на контроле прокуратуры области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.