В Тамбовской области мужчина осуждён за изготовление арбалета Комментариев: 0



В начале апреля этого жителя района также осудили на шесть месяцев ограничения свободы за незаконное изготовление арбалета и стрел к нему.



Суд пришел к выводу, что в январе 2023 года местный житель изготовил арбалет и стрелы дома из имевшихся подручных материалов с намерением использовать оружие для стрельбы по мишеням. Он осознавал, что такие действия могут повлечь уголовную ответственность, учитывая свой прошлый опыт в качестве охотника. Полиция изъяла арбалет и стрелы у него 20 ноября 2023 года. Судебная экспертиза подтвердила, что оружие было годным для использования.



В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину, однако отказался от дачи показаний.



Фото: arbalet.ru Местный житель Мордовского района был признан виновным в незаконном производстве оружия согласно части 4 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда он был осужден к году исправительных работ с удержанием 10% своей заработной платы в пользу государства, условно, а также ему был назначен испытательный срок продолжительностью один год. Эту информацию распространила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.В начале апреля этого жителя района также осудили на шесть месяцев ограничения свободы за незаконное изготовление арбалета и стрел к нему.Суд пришел к выводу, что в январе 2023 года местный житель изготовил арбалет и стрелы дома из имевшихся подручных материалов с намерением использовать оружие для стрельбы по мишеням. Он осознавал, что такие действия могут повлечь уголовную ответственность, учитывая свой прошлый опыт в качестве охотника. Полиция изъяла арбалет и стрелы у него 20 ноября 2023 года. Судебная экспертиза подтвердила, что оружие было годным для использования.В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину, однако отказался от дачи показаний.Фото: arbalet.ru



