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Православные отмечают Светлое Воскресение Христово
5 мая 2024
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Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают святое событие — Пасху, которая также известна как Воскресение Христово, самый важный праздник в христианстве. Пасха связана с последней неделей жизни Иисуса Христа, известной как Страстная неделя, включающей предательство Иуды, суд, распятие и смерть Христа.
В этот светлый день Пасхи, в ночь с 4 на 5 мая, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий провел праздничные богослужения. Обряды включали полунощницу, Пасхальную заутреню с крестным ходом, утреню, Пасхальные часы и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста, которые состоялись в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
Фото: Тамбовская митрополия РПЦ
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