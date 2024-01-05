810 женщин получили дополнительный маткапитал 0 В прошлом году в Тамбовской области материнский капитал был предоставлен восьмисот десяти женщинам в рамках национального проекта "Демография", ориентированного на поддержку многодетных семей. Этот вид финансовой помощи составил 100 тысяч рублей.

Православные жители Тамбовской области отмечают Рождество 0 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В преддверии этого светлого праздника свои поздравления и напутствия верующим выразил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

В Тамбовской области выросло число самозанятых на 67% 0 В результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тамбовской области отмечается увеличение числа предпринимателей на 2%, а количество самозанятых увеличилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 30 тысяч человек. Кроме того, количество

Липецкая компания стала победителем торгов на благоустройство Пионерского парка 0 Липецкая организация «СУ 1» займётся благоустройством парка «Пионерский» в областном центре. Этот общественный парк, расположенный в южной части города, выиграл рейтинговое голосование в прошлом году. Стоимость работ была снижена с 30,7 миллиона рублей до 26,8 миллиона в ходе торгов. Средства на

Из Тамбовской области передали подписи в поддержку Владимира Путина 0 В Центральный избирательный штаб в Москве продолжают поступать подписи в поддержку кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина из различных регионов. 5 января свои документы представили представители 19 регионов, включая Тамбовскую область, - сообщает «ТОП 68».

Из-за морозов изменилась программа уличного фестиваля «Зимние забавы» 0 В связи с холодной погодой, организаторы уличного фестиваля «Зимние забавы» на территории Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых» внесли изменения в программу мероприятия на 4 января.

Прекращена подача воды на ряде улиц в р.п. Новая Ляда 0 Как сообщают власти Тамбовского муниципального округа в связи с ситуацией, сложившейся на системе водоснабжения, была проведена рабочая выездная встреча с участием заместителей главы муниципалитета, представителей ресурсоснабжающей организации «Ляда-Сервис» и подрядной организации.

Жителей Притамбовья волнуют проблемы строительства дорог, водоснабжения и электроснабжения 0 4 января прошла встреча местных жителей в новых микрорайонах, расположенных на территории бывшего совхоза «Комсомолец», с главой Тамбовского муниципального округа Константином Пудовкиным.

13 детей родились в новогоднюю ночь 0 В период с вечера 31 декабря по вечер 1 января в Тамбовской области появились на свет 13 новорожденных, семь из которых - мальчики, и шесть - девочки. Об этом информировал глава региона Максим Егоров на своей странице в социальной сети 2 января.

В районе «Тепличного» должен появиться новый микрорайон 0 Постановление о комплексном развитии еще одной необъятной территории в Тамбове было принято Правительством Тамбовской области. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующий документ 29 декабря. Объект развития охватывает земельный участок, ограниченный хозяйством "Тепличное", племзаводом

В Тамбовской области прожиточный минимум составит 13 тыс. рублей 0 В завершающем месяце прошедшего года глава Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2024 год для населения, а также по основным социально-демографическим группам.

На автодороге Тамбов-Пенза из-за сильного снегопада ограничили движение 0 Из-за интенсивных снегопадов и метели в Пензенской области введены временные ограничения на движение транспорта на четырех участках федеральных трасс. Об этом вчера сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Федерального казенного учреждения «Поволжуправтодор».

Тамбовская область вошла в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы 0 Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов с низким уровнем безработицы, который составляет всего лишь 0,35%. В сравнении со средним показателем по стране в 0,6%, это свидетельствует об устойчивости ситуации, как сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

300 человек в Тамбове приняли участие в «Забеге обещаний» 0 1 января в Тамбове прошел «Забег обещаний» в парке «Дружба». Это всероссийское мероприятие, ориентированное на все возрастные группы (0+). Суть акции заключается в том, что участники до старта записывают свои обещания или поставленные цели на своих номерах и затем проходят символическую дистанцию.

Два исторических объекта внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия 0 Дом Николая Львовича Маркова в Умётском районе и «Малое каре» торговых рядов в Тамбове были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Тамбовской области. Соответствующий приказ профильного департамента опубликован на Официальном интернет-портале

Новогодние ёлки тамбовчан и мичуринцев отправят на переработку 0 Новогодние ёлки, которые традиционно после праздников попадают на свалки, в этом году в Тамбовской области получат второй шанс. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, «Тамбовская сетевая компания», проводит акцию по сбору новогодних деревьев для их последующей

Общий размер задолженности предприятий составил 484,9 миллиарда рублей 0 Согласно информации от Тамбовстата за январь-октябрь 2023 года, доля убыточных организаций в области уменьшилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с периодом январь-октябрь 2022 года и составила 20,7% от общего числа организаций. Общий объем убытка снизился на 7,9%.

Компания, ремонтирующая филармонию, должна была получить ещё 74,5 миллиона 0 До наступления нового года компания, занимающаяся ремонтом Тамбовской филармонии, ожидала получение дополнительных 74,5 миллиона рублей от областных властей. Эта необходимость связана с последними изменениями, внесенными в государственный контракт, заключенный между региональным министерством

В Рассказове выставили на продажу завод «Рематтра» за 200 млн рублей 0 Производственный комплекс, расположенный на улице Индустриальной в Рассказово, выставлен на продажу по цене 200 миллионов рублей. Земельный участок площадью 9,5 гектара включает в себя административный корпус бывшего предприятия, проходную, столовую, здания складов, цехов и котельную.

В Тамбове отменили праздничные концерты 0 В связи с происшедшими событиями в Белгороде, власти города Тамбова приняли решение об отмене новогодних концертов в областном центре. Это решение принято в знак солидарности и уважения к погибшим и пострадавшим в результате удара Вооруженных Сил Украины по Белгороду.