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» » На сайте ЗАГСа можно сгенерировать имя ребенку

На сайте ЗАГСа можно сгенерировать имя ребенку

Сегодня, 10:15
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На веб-сайте ЗАГС стала доступна функция подбора имени для вашего малыша. Этот сервис поможет вам выбрать имя с учётом различных параметров: пола ребёнка, предпочтений по популярности или уникальности имени, его первой буквы или длины, а также учитывает региональные и национальные особенности.

Выбор имен основан на анализе пяти тысяч реальных уникальных имён детей, зарегистрированных в реестре ЗАГС. Вы можете также воспользоваться случайным выбором имени.

На портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) доступен полный перечень имён детей, рождённых с 1926 года. Имена упорядочены от самых популярных до самых редких за последние сто лет. Если нужно, вы можете изменить сортировку и добавить понравившиеся имена в «избранное» для последующего сохранения в формате pdf.
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На сайте ЗАГСа можно сгенерировать имя ребенку

Сегодня, 10:15
0
На веб-сайте ЗАГС стала доступна функция подбора имени для вашего малыша. Этот сервис поможет вам выбрать имя с учётом различных параметров: пола ребёнка, предпочтений по популярности или уникальности имени, его первой буквы или длины, а также учитывает региональные и национальные особенности.

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