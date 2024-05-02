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На сайте ЗАГСа можно сгенерировать имя ребенку
Сегодня, 10:15
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На веб-сайте ЗАГС стала доступна функция подбора имени для вашего малыша. Этот сервис поможет вам выбрать имя с учётом различных параметров: пола ребёнка, предпочтений по популярности или уникальности имени, его первой буквы или длины, а также учитывает региональные и национальные особенности.
Выбор имен основан на анализе пяти тысяч реальных уникальных имён детей, зарегистрированных в реестре ЗАГС. Вы можете также воспользоваться случайным выбором имени.
На портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) доступен полный перечень имён детей, рождённых с 1926 года. Имена упорядочены от самых популярных до самых редких за последние сто лет. Если нужно, вы можете изменить сортировку и добавить понравившиеся имена в «избранное» для последующего сохранения в формате pdf.
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