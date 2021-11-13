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Жители могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС»
Жители Тамбовской области могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» с помощью него заявители могут сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС в банках и терминалах. А в ближайшем будущем планируется, что с помощью мобильного приложения госпошлину можно будет оплатить онлайн.
Сервис постоянно обновляется. Бесплатное мобильное приложение «Реестр ЗАГС» легко скачать в App Store и Google Play.
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Жители Тамбовской области могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» с помощью него заявители могут сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС в банках и терминалах. А в ближайшем будущем планируется, что с помощью мобильного приложения
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