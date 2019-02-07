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На медицину Липецкой области направят 9,6 млрд. рублей

Сегодня, 09:32
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На медицину Липецкой области направят 9,6 млрд. рублей
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Липецкой области в 2019-2024 годах направят 9,6 млрд. рублей, сообщил врио губернатора Игорь Артамонов.

«Состояние дел в медицине не может не тревожить. Есть федеральный проект здравоохранения. Мы подготовили и региональный. Основная задача - укрепление здоровья людей и снижению смертности. Цель - достичь к 2024 году средней продолжительности жизни липчан до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет,» - заявил Игорь Артамонов.

«Поликлиники должны превратиться в комфортные центры для врачей и пациентов. Внедрение «бережливых» технологий – особый раздел регионального проекта. В этом году в процесс должны включиться 52 медучреждения области», - отметил Игорь Артамонов.

Второе важнейшее направление - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поскольку более 40 процентов всех умерших на территории Липецкой области, это около семи тысяч человек в год, погибают от болезней кровеносной системы. В рамках этого блока в регионе будет создан второй сосудистый центр, а первичные сосудистые отделения оснастят дополнительным оборудованием.

«Нам также важно понять, почему в разных районах показатели смертности настолько отличаются друг от друга. Лидером в отрицательном смысле здесь является Грязинский район. Наша цель - снижение смертности с 608 до 405 случаев на сто тысяч населения» - сказал Игорь Артамонов.

Еще одна причина преждевременных смертей - новообразования. От этого погибают около двух тысяч человек в год или 13% от общего количества умерших. Меры, предусмотренные новым федеральным проектом, должны снизить на 10% смертность от онкологических заболеваний. Для этого в области будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи, проведено переоснащение областного онкологического диспансера. Необходимо повысить раннюю выявляемость заболеваний, увеличить охват населения профосмотрами, так как это является основным условием успешного лечения.

Отдельный профиль посвящен детскому здравоохранению и нацелен на совершенствование педиатрической медицинской помощи. Этот блок предусматривает модернизацию 31 детской поликлиники в течение двух лет, строительство Усманской и Чаплыгинской межрайонных больниц и хирургического комплекса в областной детской больнице. Будет проведено повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

«Одно из самых проблемных направлений – кадры. Нам не хватает 227 врачей, 433 медсестер. Средний возраст врачей сейчас 47 лет. Надеемся, что комплексные меры социальной поддержки медработников , предусмотренные нацпроектом, позволят исправить ситуацию Реализация федерального проекта принесет в здравоохранение масштабные перемены,»- сказал Игорь Артамонов.
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