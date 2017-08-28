В Уварово создан индустриальный парк Комментариев: 0

Инвестиционной площадке бывшего химзавода в городе Уварово Тамбовской области был присвоен официальный статус индустриального парка. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Одним из стартовых инвестиционных проектов, возможность реализации которого сейчас прорабатывается, является проект по строительству ООО «Ладесол-Тамбов» завода по глубокой переработке зерна, сообщает пресс-служба администрации Уварово.



Речь идет о строительстве завода по глубокой переработке зерна мощностью 150 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 850 млн рублей.



Важная часть работ - подготовка площадки для новых производств. В прошлые годы неоднократно предпринимались попытки путём разбора имеющихся зданий начать выпуск щебня. Однако все они были безуспешны. И вот, наконец, на территории завода закипела работа. При поддержке руководства области решается одновременно несколько задач: расчистка территории для размещения новых производств и обеспечение строительной отрасли щебнем.



Экскаватор с гидромолотом, другая спецтехника - всё необходимое оборудование для переработки старых конструкций в столь нужный в дорожно-строительной отрасли области материал теперь работает на площадке бывшего химического завода. По заказу АО «Корпорация развития Тамбовской области» ООО «Стимул» предстоит подготовить 28 гектаров территории, где инвесторами планируется размещение нового производства. В обшей сложности в планах расчистить 100 гектаров. Мощности позволяют ежедневно производить порядка 400 тонн строительного материала.



В ходе выездного совещания, которое глава города Владислав Денисов провёл на месте работ с подрядчиками и строителями, руководители дорожных служб оценили качество получаемого материала. Было отмечено, что щебень имеет все необходимые документы, сертификаты соответствия, что позволяет его использовать в дорожной деятельности. Если раньше щебень завозился из Воронежа или Липецка, то теперь в течение нескольких лет можно обеспечить более дешёвым материалом всю южную часть Тамбовской области, что позволит снизить себестоимость строительства дорог.



Реализуемые мероприятия только первая ласточка в открытии производств. Уже сейчас рассматривается вопрос по разработке фосфогипса, запасы которого на территории бывшего завода высоки, и использования его в качестве инновационных технологий в дорожно-строительной отрасли.

Инвестиционной площадке бывшего химзавода в городе Уварово Тамбовской области был присвоен официальный статус индустриального парка. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Одним из стартовых инвестиционных проектов, возможность реализации которого сейчас прорабатывается, является проект по строительству ООО «Ладесол-Тамбов» завода по глубокой переработке зерна, сообщает пресс-служба администрации Уварово.Речь идет о строительстве завода по глубокой переработке зерна мощностью 150 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 850 млн рублей.Важная часть работ - подготовка площадки для новых производств. В прошлые годы неоднократно предпринимались попытки путём разбора имеющихся зданий начать выпуск щебня. Однако все они были безуспешны. И вот, наконец, на территории завода закипела работа. При поддержке руководства области решается одновременно несколько задач: расчистка территории для размещения новых производств и обеспечение строительной отрасли щебнем.Экскаватор с гидромолотом, другая спецтехника - всё необходимое оборудование для переработки старых конструкций в столь нужный в дорожно-строительной отрасли области материал теперь работает на площадке бывшего химического завода. По заказу АО «Корпорация развития Тамбовской области» ООО «Стимул» предстоит подготовить 28 гектаров территории, где инвесторами планируется размещение нового производства. В обшей сложности в планах расчистить 100 гектаров. Мощности позволяют ежедневно производить порядка 400 тонн строительного материала.В ходе выездного совещания, которое глава города Владислав Денисов провёл на месте работ с подрядчиками и строителями, руководители дорожных служб оценили качество получаемого материала. Было отмечено, что щебень имеет все необходимые документы, сертификаты соответствия, что позволяет его использовать в дорожной деятельности. Если раньше щебень завозился из Воронежа или Липецка, то теперь в течение нескольких лет можно обеспечить более дешёвым материалом всю южную часть Тамбовской области, что позволит снизить себестоимость строительства дорог.Реализуемые мероприятия только первая ласточка в открытии производств. Уже сейчас рассматривается вопрос по разработке фосфогипса, запасы которого на территории бывшего завода высоки, и использования его в качестве инновационных технологий в дорожно-строительной отрасли.



