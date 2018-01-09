|
В Тамбовской области создают избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ
Сегодня, 07:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в Тамбове в здании организации профсоюзов на Комсомольской площади, 3 открыли избирательный штаб Владимира Путина. Его возглавил руководитель законодательного собрания и регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Матушкин. Штаб будет выполнять координационные и информационные функции.
Ранее свой избирательный штаб в декабре 2017 года организовали представители КПРФ в поддержку кандидата Павла Грудинина, его возглавил руководитель регионального отделения КПРФ Андрей Жидков.
Есть также вероятность, что вскоре в городе появится штаб в поддержку Ксении Собчак.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.