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В области откроют пункт подготовки участников СВО для госслужбы
Сегодня, 13:48
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В Тамбовской области будет открыт пункт подготовки участников СВО для последующего трудоустройства в государственных компаниях и органах власти.
Отбор и обучение военнослужащих проводится в рамках Всероссийского проекта «Время Героев», который был запущен по поручению Президента Владимира Путина. На данный момент более 44 тысяч участников, включая военнослужащих из Тамбовской области, подали заявки на участие в этой спецоперации по всей стране.
Бойцы СВО прошли онлайн-тестирование. Как сообщил Глава Тамбовской области Максим Егоров в своих социальных сетях, участники СВО, которые зарегистрировались, но не смогли пройти тесты из-за выполнения боевых задач, смогут сделать это в специальных центрах оценки.
В Тамбовской области такой центр будет функционировать на базе тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
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