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Смертность в Тамбовской области в два раза больше рождаемости

Сегодня, 09:20
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В Тамбовской области за январь-октябрь 2018 года родилось 7042 человека, умерло 13419 человек. Зарегистрировано 5257 браков, в тоже время 3347 пар оформили развод, такие данные приводит Управление ЗАГС Тамбовской области. В 2018 году демографическая ситуация в Тамбовской области заметно ухудшилась. Например, в 2017 году родилось 8976 человек, а умерло 15736 человек. В 2016 году родилось 10112 человек, умерло 16582 человека.
Смертность в Тамбовской области в два раза больше рождаемости
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