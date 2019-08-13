|
Ошибочно списанные деньги за оплату проезда автоматически не вернут
Сегодня, 09:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Через несколько дней власти признали, что после повышения платы за проезд в общественном транспорте на отдельных маршрутах произошел сбой в работе платежных терминалов. В день повышения горожане стали жаловаться, что вместо 20 рублей за проезд с карты списывают 22 рубля. Жалобы на подобные ситуации были зафиксированы в Тамбове и Мичуринске.
Как сообщили в управлении автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, произвести возврат автоматически не представляется возможным, необходимо будет обратиться с заявлением к «Оператору транспортных систем», который располагается по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 10, каб. 1.
Напомним, 6 августа в Рассказовском сквере жители Тамбова выходили на акцию протеста с представителями КПРФ в связи с подорожанием услуг ЖКХ и поездки в автобусах-троллейбусах.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.