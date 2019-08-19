В Тамбове снова вырастет плата за детский сад Комментариев: 0



Согласно проекту постановления администрации города так, пребывание ребенка в группе сокращенного дня (8-10 часов) обойдется в 1740 рублей для детей до 3 лет, вместо прежних 1660 рублей (+80 рублей). Плата за группы круглосуточного пребывания в возрасте от 3 до 7 лет вырастет с 2470 рублей до 2580 рублей (+110 рублей).



При этом ряд категорий родителей могут рассчитывать на компенсацию части платы за детский сад, от платы освобождаются родители и опекуны детей-инвалидов, сирот. По мнению экспертов с принятием в Тамбовской области «Социального кодекса» многие родители лишатся льгот, которые предоставляются им сейчас, - пишет портал KP.RU. Авторы закона убеждены, что компенсацию родительской платы за детский сад нужно предоставлять только семьям с невысоким доходом. С 1 сентября администрация города Тамбова планирует поднять размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.Согласно проекту постановления администрации города так, пребывание ребенка в группе сокращенного дня (8-10 часов) обойдется в 1740 рублей для детей до 3 лет, вместо прежних 1660 рублей (+80 рублей). Плата за группы круглосуточного пребывания в возрасте от 3 до 7 лет вырастет с 2470 рублей до 2580 рублей (+110 рублей).При этом ряд категорий родителей могут рассчитывать на компенсацию части платы за детский сад, от платы освобождаются родители и опекуны детей-инвалидов, сирот. По мнению экспертов с принятием в Тамбовской области «Социального кодекса» многие родители лишатся льгот, которые предоставляются им сейчас, - пишет портал KP.RU. Авторы закона убеждены, что компенсацию родительской платы за детский сад нужно предоставлять только семьям с невысоким доходом.



