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» » Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс»

Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс»

Сегодня, 08:04
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Родители: «Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс»Начался новый учебный год, а вместе с ним на прямую линию главы администрации Тамбовской области Александра Никитина стали поступать новые жалобы от родителей учащихся нашего региона, которые просят решить комплекс проблем.

«Уважаемый губернатор Александр Валерьевич! Мне отказали возить ребенка, которая идет в 10 класс СОШ №1 Токаревского района, с села Зверяевка, т.к нет у них водителя и нам пришлось снимать жилье и оплачивать 10 т рублей плюс коммуналку. Помогите решить вопрос потому, что, как было сказано они обязаны возить даже если один ребенок идет учиться в 10 класс», - пишет Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранена).

«Обращаются к Вам жители с.Пичаево Пичаевского района. В 2018 году мы ходили к директору Пичаевской СОШ на счет пятидневки, но получили отказ. Нам было сказано, что учителя потеряют в часах и соответственно в зарплатах. Но складывается такое положение, что учителей не хватает, учитель ОБЖ будет вести английский язык, зачем тогда было вводить второй иностранный язык, дети первого не знают и есть нехватка кадров», - родители (орфография и пунктуация автора сохранена).

В настоящее время ответы от главы администрации области или компетентных органов по обозначенным вопросам еще не поступили.
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