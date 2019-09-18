Тамбовская область принимает участие во всероссийском субботнике «Вода России»

В ближайшее время свои двери распахнут два новых детсада 0 В Тамбове меньше чем за год построили два новых детских сада, расположенных на улицах Сабуровской и Селезневской. Дошкольные образовательные учреждения смогут принять до 350 малышей.

На новых участках в городе Тамбове запретили остановку машин 0 Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова информирует, что на новых участках улиц в городе Тамбове были установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» по следующим адресам:

Суд запретил деятельность автомойки на Студенце 0 Октябрьский районный суд города Тамбова удовлетворил исковые требования прокуратуры по запрету деятельности автомойки по ул. Пролетарская, 194Д в водоохранной зоне реки Студенец.

Наталия Макаревич обратила внимание на проблему обманутых дольщиков 0 Новый глава города Тамбова Наталия Макаревич провела рабочие совещания с руководителями трех структурных подразделений администрации города.

«Цены за проезд растут, а качество падает» 0 Шквал жалоб на работу общественного транспорта в Тамбовской области набирает новые обороты.

В Тамбовской области могут увеличить период «тишины» 0 В Тамбовской областной Думе рассматривается вопрос, который предполагает увеличить продолжительность «ночного» времени.

До 2024 года в Тамбовской области планируют открыть 17 метановых заправок 0 На последнем заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы обсуждался вопрос внедрения метановых заправок на территории нашего региона.

До конца сентября ряд домов в Тамбове останутся без горячей воды 0 В настоящее время ПАО «Квадра» продолжает работы по реконструкции квартальных сетей от ЦТП-69, проводятся мероприятия по демонтажу старого трубопровода.

Наталия Макаревич: «Мой рабочий день будет 25 часов в сутки» 0 Сегодня состоялось 61-е внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, основной вопрос - избрание главы города Тамбова. Теперь руководить областным центром будет Наталия Макаревич, ее кандидатуру поддержали депутаты от партии «Единая Россия» и ЛДПР.

Олег Газманов за 3 млн рублей выступил в Мичуринске 0 В Мичуринске 18 тысяч мичуринцев и гостей с размахом отметили День города, хедлайнером вечера стал народный артист России Олег Газманов.

В Мичуринске прошел день садовода 0 В четырнадцатый раз в городе Мичуринске с особым размахом прошел день садовода.

Стахановскими темпами почти построили храм в районе стадиона «Динамо» 0 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение креста и купола в основание храма-часовни в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове.

В перинатальном центре Тамбова родился 5 тысячный ребенок 0 За полтора года работы перинатального центра в городе Тамбове было принято пять тысяч родов.

Прокуратура занимается вопросом законности продажи земли, на которой должны были построить «Олимпийский» бассейн 0 В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова проводит дополнительную проверку по вопросу законности купли-продажи земельного участка, на котором должны были построить «Олимпийский» бассейн.

В Тамбовской области резко возросло число пожаров 0 По информации Главного управления МЧС России в Тамбовской области за отчетный период зарегистрировано 3445 пожаров, что в 7,2 раза больше чем в прошлом году, - сообщает Тамбовстат.

Зарегистрировано 24 случая заболеваний корью 0 По данным Роспотребнадзора по Тамбовской области в июле 2019 г. зарегистрировано 24 случая заболеваний корью (в июле 2018 г. случаев заболеваний корью не было).

«Элеватор смерти» в Тамбове продали меньше чем за 1 млн. рублей 0 Посредством публичного предложения за 807 тыс. рублей был продан элеватор (здание накопительных емкостей) и земельный участок под ним по улице Кавалерийская, дом 17 в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».