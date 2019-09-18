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Тамбовская область принимает участие во всероссийском субботнике «Вода России»
Вчера, 09:52
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В рамках Всероссийских экологических акций «Вода России», «Всемирный День чистоты» в Тамбовской области пройдут субботники. В частности завтра активисты примут участие в уборке территорий традиционных мест отдыха населения на берегах Котовского водохранилища.
27 сентября в прибрежной зоне реки Цна в районе моста-плотины в Пригородном лесу пройдет следующий субботник. Сначала года в рамках акции проведено более 50 субботников на берегах водных объектов.
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