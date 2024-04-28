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До 22 июня арестовали подозреваемого в нападении на Андрея Попова
В результате нападения на своего руководителя, 49-летний работник Андрея Попова был арестован на два месяца до 22 июня, сообщает пресс-служба Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Подозреваемый будет находиться в СИЗО в течение этого времени.
Сам Попов находится в тяжелом состоянии в больнице имени архиепископа Луки, где ему провели операцию на голове с трепанацией черепа. Пациент пришел в сознание, но на данный момент не в состоянии давать показания.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 апреля местный бизнесмен и бывший вице-спикер областного парламента был избит в своем доме — особняке на улице Гоголя, рядом с Усадьбой Асеева. Он получил черепно-мозговую травму и переломы ребер. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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В результате нападения на своего руководителя, 49-летний работник Андрея Попова был арестован на два месяца до 22 июня, сообщает пресс-служба Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Подозреваемый будет находиться в СИЗО в течение этого времени.
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