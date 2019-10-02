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В Тамбове сгорел объект культурного наследия возможная причина - поджог
Сегодня, 07:55
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Вчера в Тамбове загорелся объект культурного наследия регионального значения по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76. Собственник здания муниципальное образование город Тамбов. В связи с тем, что дом деревянный и на участке и внутри здания находилось много мусора, огонь распространился быстро.
«Мы предполагаем, что это поджог», — сообщили LifeTambov.ru официальные представители областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.
Управление неоднократно вносило в адрес администрации города Тамбова представления о необходимости принятия мер по сохранению здания. Фактически здание стало притоном для бомжей.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров обратил внимание главы города, что местные власти не всегда надлежащим образом контролируют объекты, которые находятся в собственности муниципалитета. Прежде всего, речь идет о брошенных жилых домах, объектах культурного наследия, которые маргинальные лица превращают в притоны.
Фото LifeTambov.ru
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