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В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»
Вчера, 08:16
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На заседании рабочей группы по установлению неприятного запаха при администрации города Тамбова были подведены итоги проведенной работы. Для исследования были проведены заборы воздуха в районе очистных сооружений, а также сточных вод.
По результатам исследования установлено, что причиной появления неприятного запаха стало выполнение плановых профилактических работ на очистных сооружениях АО «ТКС». К слову руководство тамбовского водоканала все время отрицало свою роль в возникновении проблемной ситуации.
«Несмотря на неприятный запах, было установлено, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимой нормы», - отметил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Самородин.
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