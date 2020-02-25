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Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ
Сегодня, 14:28
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что руководство футбольного клуба «Тамбов» его обмануло.
«Обманули ли меня в Тамбове? Наверное, что-то такое есть, - сказал Сергей Прядкин. - Это ни в какие рамки не лезет, когда клуб прыгает с одной арены на другую», - заявил Сергей Прядкин.
По словам Президента РПЛ наш футбольный клуб исключат, если до конца сезона не будет реконструирован «Спартак».
Ранее президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заявил: «У нас все хорошо. Ведем текущую работу».
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