Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ 0 Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что руководство футбольного клуба «Тамбов» его обмануло.

Обрядовое чучело в городе Рассказово сожгут 1 марта 0 В Городском саду Рассказово 1 марта пройдут праздничные гуляния посвященные проводам зимы. Праздник стартует в 13 часов, русские народные песни и частушки будут встречать дорогих гостей.

В тамбовской школе мужчина напал на подростка 0 В школе №36 города Тамбова мужчина напал на старшеклассника. Дебошир попал в образовательное учреждение свободно, минуя охрану.

Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС» 0 На заседании Тамбовской городской Думы Тамбовской области, которое состоялось вчера, рассмотрели 12 вопросов. Первый вопрос о согласовании муниципальному унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» совершения крупной сделки.

Команда Тамбовской области завоевала золото на чемпионате мира по спортивному туризму 0 Команда Тамбовской области во главе с начальником управления по физической культуре и спорту Михаилом Белоусовым (капитан сборной) впервые завоевала «золотые» медали на чемпионате мира по спортивному туризму.

Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности 0 В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово.

Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий 0 УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры.

С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ 0 В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00 0 С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот.

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб 0 Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина.

Арсен Габуев: «У нас все хорошо» 0 Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг 0 Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Росгвардейцы в Мичуринске обезвредили шоколадного вора 0 В городе Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали «шоколадного воришку», который попытался украсть из магазина аж семь шоколадных наборов.

Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса 0 Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме

В Тамбове пройдет всероссийский турнир по тхэквондо 0 23 февраля в Тамбове на базе спортивно-тренировочного центра пройдет всероссийский турнир по тхэквондо, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице 0 Жителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в

В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания 0 В Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина на базе Института военного образования объявлен набор студентов, которые смогут получить офицерские звания.

Диалога не получилось - глава города Котовска покинул встречу с населением 0 19 февраля во Дворце культуры города Котовска, по приглашению местной администрации, прошла встреча председателя комитета по местному самоуправлению Тамбовской областной Думы Андрея Жидкова с жителями города.