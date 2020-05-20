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Шестая жертва коронавируса
20 мая 2020
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В Тамбовской области зафиксирован шестой летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Мужчина 56-лет проживал в областном центре, его госпитализировали с двусторонней пневмонией 4 дня назад. Врачам не удалось спасти больного.
В настоящее время на территории области зарегистрировано 2154 случая новой коронавирусной инфекции. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.
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