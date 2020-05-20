Шестая жертва коронавируса

Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается» 0 5 лет назад Президент РФ В.В. Путин назначил исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В Тамбове временно отключат электроснабжение на нескольких улицах 0 Сегодня в Тамбове на ряде улиц отключат электроснабжение это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

84 многоквартирных дома без горячей воды на четыре дня 0 В разгар эпидемии коронавируса в Тамбове продолжаются гидравлические испытания на инженерных сетях.

На сайте предварительного голосования зарегистрировалось более 13 тысяч тамбовчан 0 На данный момент на сайте PG.ER.RU зарегистрировано более 13 тысяч тамбовчан - участников предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу.

Высокопоставленного чиновника из Мичуринска отправили под домашний арест 0 Заместитель главы администрации города Мичуринска Марина Самылина по решению суда отправлена под домашний арест.

В Рассказово продолжается реконструкция канализационного коллектора 0 В городе Рассказово продолжается масштабная реконструкция канализационного коллектора на улице Пролетарская, уже проложено более 1 километра новых сетей.

В разгар пандемии продолжается оптимизация медучреждений 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение реорганизовать шестую поликлинику и третью городскую клиническую больницу. Объединение произойдёт на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Тамбова».

Жильцы дома на Клубной в Рассказово об угрозах: «Нас сжечь готовы!» 0 В бывшем общежитии на ул. Клубная в городе Рассказово, который превратили в обсерватор проживают 137 человек, 64 из которых — дети. Ранее в жилом доме у нескольких человек был выявлен коронавирус.

В Тамбовской области складывается сложная ситуация с коронавирусом 0 В нашем регионе зафиксирована очередная смерть от коронавируса. Мужчина 36 лет, страдающий гипертонической болезнью, ожирением, житель Жердевского района, госпитализирован на 12 день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой двухсторонней пневмонии.

Жителей многоквартирного дома в Рассказово изолировали на две недели 0 В городе Рассказово общежитие на ул. Клубной превратили в обсерватор: на две недели выход из здания и вход в него запрещены.

В Староюрьевском районе завершена посадка картофеля 0 Сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области завершили работы по посадке картофеля.

Убийце школьницы предъявлены обвинения 0 Следственные органы предъявили обвинение жителю города Котовска, который в марте убил школьницу по двум статьям по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера».

Депутаты гордумы довольны состоянием дорог 0 Комитет городского хозяйства Тамбовской городской Думы признал работу администрации по ремонту и содержанию дорог в областном центре за 2019 год – удовлетворительной.

В Тамбовской области ожидают хороший урожай 0 Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил с рабочим визитом сельхозпредприятия в нашем регионе.

Шестая жертва коронавируса 0 В Тамбовской области зафиксирован шестой летальный случай от последствий коронавирусной инфекции.

Почти полчаса пожарные тушили автомобиль 0 На трассе в Сосновском районе произошло ЧП – загорелся легковой автомобиль.

Продолжается благотворительный сбор продуктов «Тележка добра» 0 В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» в Тамбовской области, как и во всех регионах России, ведётся благотворительный сбор продуктов «Тележка добра» для нуждающихся в адресной помощи гражданах, которые находятся на самоизоляции.

Половина заболевших COVID-19 не имеют симптомов 0 На территории Тамбовской области зарегистрировано 1984 случая новой коронавирусной инфекции.