Котовские дети-сироты получили ключи от новых квартир Комментариев: 0



«С 2013 по 2016 годы управлением социальной защиты и семейной политики области приобретено на первичном рынке жилья 800 жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В этом году 257 молодых людей получили благоустроенные квартиры. В основном, жилые помещения расположены в городе Тамбове. В Котовске пожелали проживать 11 человек», - рассказала Анна Орехова.



Этого события молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждали давно. Некоторые уже успели обзавестись собственными семьями и теперь с нетерпением ждут, когда можно будет обустроить свое «семейное гнездо».



Среди новоселов - 24-летний Дмитрий Борисов. Молодой человек уже был знаком с Анной Ореховой. Прошлой весной он приходил к ней на прием с личной просьбой. «Я должен был получить квартиру в Тамбове, но я попросил, чтобы мне дали квартиру в Котовске. Я живу здесь, воспитывался у бабушки. И хотел бы остаться в городе и дальше», - поделился Дмитрий Борисов.



Конечно, региональные власти пошли на встречу стремлению молодого человека остаться в маленьком городе. Дмитрий Борисов и другие новоселы сегодня впервые переступили порог своих квартир.



Трехэтажная новостройка на улице Молодежная расположена в удобном месте: рядом расположены детский сад, общеобразовательная и спортивная школы. Неподалеку виднеется лес, где можно гулять с детьми. Все жилые помещения представляют собой однокомнатные квартиры площадью не менее 33 и не более 37 квадратных метров. Здесь есть все необходимое: сделан социальный ремонт, установлена сантехника. Есть газовая плита и котел - квартиры имеют индивидуальное отопление. Сегодня в администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей от долгожданных квартир. Со значимым событием ребят поздравили начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова и глава Котовска Алексей Плахотников, сообщает пресс-служба обладминистрации.«С 2013 по 2016 годы управлением социальной защиты и семейной политики области приобретено на первичном рынке жилья 800 жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В этом году 257 молодых людей получили благоустроенные квартиры. В основном, жилые помещения расположены в городе Тамбове. В Котовске пожелали проживать 11 человек», - рассказала Анна Орехова.Этого события молодые люди из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждали давно. Некоторые уже успели обзавестись собственными семьями и теперь с нетерпением ждут, когда можно будет обустроить свое «семейное гнездо».Среди новоселов - 24-летний Дмитрий Борисов. Молодой человек уже был знаком с Анной Ореховой. Прошлой весной он приходил к ней на прием с личной просьбой. «Я должен был получить квартиру в Тамбове, но я попросил, чтобы мне дали квартиру в Котовске. Я живу здесь, воспитывался у бабушки. И хотел бы остаться в городе и дальше», - поделился Дмитрий Борисов.Конечно, региональные власти пошли на встречу стремлению молодого человека остаться в маленьком городе. Дмитрий Борисов и другие новоселы сегодня впервые переступили порог своих квартир.Трехэтажная новостройка на улице Молодежная расположена в удобном месте: рядом расположены детский сад, общеобразовательная и спортивная школы. Неподалеку виднеется лес, где можно гулять с детьми. Все жилые помещения представляют собой однокомнатные квартиры площадью не менее 33 и не более 37 квадратных метров. Здесь есть все необходимое: сделан социальный ремонт, установлена сантехника. Есть газовая плита и котел - квартиры имеют индивидуальное отопление.



