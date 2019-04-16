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» » » Пирожкам нет места в администрации Рассказово

Пирожкам нет места в администрации Рассказово

Вчера, 21:37
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Властям города Рассказово придется удалить информацию о производителе кондитерских изделий ООО «Пирожковый цех». Тамбовское УФАС России выдало администрации города Рассказово предупреждение о прекращении признаков нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Выявлено, что администрация города Рассказово на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неоднократно упоминает в публикациях, посвященных поздравлениям с юбилеем граждан г. Рассказово, продукцию производителя кондитерских изделий - ООО «Пирожковый цех», которая выступает в качестве подарка. Указанное приводит к поддержанию интереса к данному производителю и его продукции и продвижению на рынке.

Указанные действия администрации города Рассказово создают неправомерные преимущества указанному хозяйствующему субъекту по сравнению с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на розничном рынке кондитерских изделий, что содержит признаки нарушения условий конкуренции.

Новости о пирожках с сайта городской администрации должны быть удалены до 25 мая 2019 года. К 17 апреля информация о пирожках остается доступной.

Примеры публикаций. Неужели рассказовские чиновники считают такие материалы уместными?

95 лет жителю города Рассказово С.С. Бирюкову
Пирожкам нет места в администрации Рассказово

95-летний юбилей сегодня отмечает Семен Семенович Бирюков, проживающий в г. Рассказово. Со столь знаменательной датой его поздравил заместитель главы администрации города Ю.В. Прокудин, вручив персональное поздравление от Президента РФ В.В. Путина, а также цветы и подарок от главы города Рассказово. Именинный пирог приготовили пекари ООО "Пирожковый цех". Семен Семенович родом из Ржаксинского района. На фронт его забрали в 1942 году. Вместе с будущей супругой Семен Семенович прошел всю войну, был командиром зенитного расчета. Для С.С. Бирюкова война закончилась в польском городе Лодзе. После окончания Великой Отечественной войны Семен Семенович остался в Белоруссии, служил в охране складов ГСМ. Домой вернулся в 1949 году. После возвращения к мирной жизни Семен Семенович работал управляющим свинотоварной фермой, затем - руководил молочнотоварной фермой. По словам детей, всю жизнь работал на руководящих должностях в сельском хозяйстве Ржаксинского района, был на хорошем счету. У Семена Семеновича - 4 дочерей, 10 внуков и 13 правнуков. Долгожителем является и его старший брат, которому исполнилось 98 лет. На протяжении нескольких последних месяцев Семен Семенович Бирюков, после перелома, прикован к постели, но его ни на минуту не оставляют дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем!
Пирожкам нет места в администрации Рассказово

Сегодня юбилейный день рождения отмечает Клавдия Александровна Першина - жительница г. Рассказово. С 90-летием ее поздравил заместитель главы администрации г. Рассказово Ю.В. Прокудин, вручив юбилярше поздравительный адрес от президента РФ, а также - цветы и подарок от главы города А.Н. Колмакова. Приятным дополнением к праздничному столу стал именинный пирог от ООО "Пирожковый цех". Клавдия Александровна родилась в с. Бондари, закончила, как тогда говорили, "десятилетку". Во время ВОВ работала в тылу, в госпитале. После окончания войны К.А. Першина получала образование в училище им. С.В. Рахманинова, но закончить его не удалось. С 1949 года она начала работать на Арженском суконном комбинате в г. Рассказово. Так получилось, что именно этому предприятию была посвящена вся трудовая жизнь ветерана. Общий стаж Клавдии Александровны составляет более 50 лет. На протяжении всей жизни любовь к музыке помогала К. А. Першиной переживать тяготы и лишения.
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Пирожкам нет места в администрации Рассказово

Вчера, 21:37
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Властям города Рассказово придется удалить информацию о производителе кондитерских изделий ООО «Пирожковый цех». Тамбовское УФАС России выдало администрации города Рассказово предупреждение о прекращении признаков нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

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