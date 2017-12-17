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В Тамбовской области снова выросла задолженность по зарплате
17 декабря 2017
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По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) на территории Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам превысила 6 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября текущего года на 10,6% - сообщает Тамбовстат.
Просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась на предприятиях видов экономической деятельности: «Обрабатывающие производства», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» города Тамбова и Инжавинского района. Вся сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий.
Данные государственной инспекции труда, УФССП, арбитражного суда показывают, что реальная задолженность превышает в разы данные официальной статистики, особенно в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и строительстве.
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