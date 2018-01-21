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В Тамбове выпало 20 сантиметров снега
Сегодня, 07:02
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В Тамбове продолжают убирать городские улицы после обильных осадков, высота выпавшего снежного покрова оценивается в 20 сантиметров. На полигон вывезли 4 490 кубометров снега. Подобная ситуация сложилась и во всём регионе. Поэтому, например, глава Котовска обратился к жителям с просьбой совместно со специализированными организациями расчищать снег во дворах.
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