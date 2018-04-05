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В индустриальном парке «Уварово» заложили капсулу нового завода
На площадке индустриального парка «Уварово» состоялось торжественное мероприятие по закладке памятной капсулы в основание нового завода по глубокой переработке зерновых культур. Инвестором проекта выступает компания ООО «Ладесол-Тамбов». В закладке капсулы приняли участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин и председатель совета директоров компании «Ледосол-Тамбов» Марк Файдер. Ключевой выпускаемый продукт белковый концентрат, по объемам выпускаемой продукции завод способен изменить ситуацию, связанную с дефицитом белка в России.
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