|
Профильное управление не признало дом на Советская, 107 объектом культурного наследия
Сегодня, 07:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области не признало дом на улице Советская, 107 в Тамбове объектом культурного наследия. Но градозащитники, чтобы остановить снос старейшего здания в городе, намерены бороться и дальше за его сохранение.
Эксперты не смогли определить, дату строительства здания, поэтому доказать, что это действительно дореволюционное здание проблематично. Документы, в которых указана дата постройки, якобы были утеряны. Спорный земельный участок под зданием на Советской, 107 принадлежит ООО «Сигма – С», учредителями компании являются Берстенёва Елена Геннадьевна и Муратова Ольга Геннадьевна.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.