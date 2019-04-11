Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия

Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного

Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных»

Многие подрядчики отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог

Строительство мусоросжигательного завода планируют начать в 2019 году

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет?

Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского

В ближайшие годы власти планируют построить новый «Тамбов»

Жители Инжавинского района: «Пейте воду, но Вы держитесь?»

Власти Жердевки предложили решить проблему подтопления домов их отселением

» » Жителей Тамбовской области ждут грозы

Жителей Тамбовской области ждут грозы

Сегодня, 17:45
Комментариев: 0
Версия для печати
В эти выходные жителей Тамбовской области ждет похолодание, а также временами осадки в виде дождя, возможны грозы. Гражданам, которые планировал отдых на открытом воздухе, следует внимательнее подходить к выбору одежды, чтобы не стать жертвой внезапного весеннего ливня.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Весна пришла в московский мегаполис

Дожди, грозы и сильный ветер: в субботу в Тамбовской области погода испорти ...

Грозы будут бушевать в Москве еще 2 дня

Погода в Тамбове и области 21 июля: облачно с прояснениями, дожди, град и г ...

Прогноз погоды на 21 октября

Погода в Тамбовской области 31 июля: облачно с прояснениями, дожди, местами ...

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Жителей Тамбовской области ждут грозы

Сегодня, 17:45
0
В эти выходные жителей Тамбовской области ждет похолодание, а также временами осадки в виде дождя, возможны грозы.

Джамал Шамоян – банкрот

Сегодня, 17:27
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал предпринимателя Джамала Шамояна банкротом.

Рейтинговое голосование по выбору территорий демократия или иллюзия выборов?

Сегодня, 17:06
0
С 15 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. В ходе голосования определятся три из предложенных семи общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Сегодня, 08:36
0
Прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Речь идет о решении гордумы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложения о возведении

В течение недели жители Тамбова будут голосовать за территории благоустройства

Вчера, 19:43
0
Жители Тамбова с 15 по 19 апреля примут участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. На выбор представлено семь скверов, которые находятся в разных частях города.

Новым мэром Липецка может быть избрана женщина

Вчера, 17:26
0
Исполняющей обязанности мэра Липецка стала Евгения Уваркина, она является учредителем и председателем правления группы компаний "ТРИО", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока". Решение о назначении принял бывший градоначальник Сергей Иванов.

Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет

Вчера, 16:56
0
В тамбовском центре распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.

В Бондарском районе выясняют причины гибели рыбы

Вчера, 16:20
0
После публикаций в СМИ о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Бондарского района начата доследственная проверка.

Мичуринску передали капсулу с землей с родины Ю.А. Гагарина

Вчера, 15:47
0
В День космонавтики в Мичуринском краеведческом музее прошел исторический час «Мичуринск космический».

Всемирный день авиации и космонавтики

Вчера, 15:36
0
В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным.

Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

Вчера, 14:55
0
В Знаменском районе 11 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Три года условно за желание нарастить мышечную массу

Вчера, 07:15
0
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

Вчера, 06:49
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом «О результатах деятельности администрации области за 2018 год и задачах на 2019 год».

Молодой человек совратил 12 несовершеннолетних девочек

Вчера, 06:34
0
Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Тамбовской области, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних девочек.

В Тамбове пройдет выставка легавых собак

11 апреля 2019
0
В Тамбове 20 апреля впервые пройдет племенной смотр и традиционная выставка легавых собак.

На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц

11 апреля 2019
0
В Мичуринске на празднике Благовещенья Пресвятой Богородицы замучили диких птиц.

Север Тамбова почти сутки без воды

11 апреля 2019
0
В Тамбове 10 апреля произошла серьезная авария на крупном водоводе в районе улицы Советская, 106. Жители севера Тамбова остались без холодного водоснабжения.

В Кирсановском районе водитель сбил ребенка

11 апреля 2019
0
В Кирсановском районе 10 апреля на 3 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» водитель «ВАЗ 2115» с прицепом допустил наезд на тринадцатилетнего мальчика.

В Гавриловском районе мало детских площадок, а детей ещё меньше

10 апреля 2019
0
Прокуратура Гавриловского района требует от органов местного самоуправления Гавриловского района принятия необходимых мер по оборудованию на территориях поселений детских игровых площадок.

Владельцу тамбовского экстрим центра грозит реальный срок

10 апреля 2019
0
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, который был владельцем экстрим центра.

В России назвали размер достойной зарплаты

10 апреля 2019
0
Россияне назвали размер достойной зарплаты. В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы - не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги