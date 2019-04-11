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Жителей Тамбовской области ждут грозы
Сегодня, 17:45
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В эти выходные жителей Тамбовской области ждет похолодание, а также временами осадки в виде дождя, возможны грозы. Гражданам, которые планировал отдых на открытом воздухе, следует внимательнее подходить к выбору одежды, чтобы не стать жертвой внезапного весеннего ливня.
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