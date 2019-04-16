Марина Подгорнова: «Вы обманываете здесь, открыто наших депутатов, обманывать нельзя» Комментариев: 0



Речь идёт о принятом в разрез с действующим положением решении, об установки на территории сквера по ул. Чичканова/Володарского памятника. Заместитель прокурора области потребовал отменить спорное решение городской Думы, но депутаты решили проигнорировать предписание и узаконить путем внесения изменений в положение установку памятника, которое было принято без согласования с местными жителями. Вопрос по памятнику будет окончательно решен на публичных слушаниях в мае. На заседании комитета представитель прокуратуры отметила, что предписание не отозвано, хотя не выступила против позиции депутатов по фактическому неисполнению предписания.



Не менее важный вывод заседания комитета был «разоблачен» депутат Артем Александров, который заявил, что вопрос установки монумента изначально не был согласован с местными жителями, есть более 200 подписей возмущенных горожан и прежде чем что-то решать нужно советоваться с жителями. Первый заместитель председателя гордумы М.А. Подгорнова хлестко заявила: «Вы обманываете здесь, открыто наших депутатов, обманывать нельзя… что написано пером не вырубишь топором». По мнению одного из руководителя Думы не было 200 подписей жителей. Вчера состоялось заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы, где было рассмотрено представление прокуратуры Тамбовской области об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Изначально вопрос планировали рассмотреть в закрытом режиме.Речь идёт о принятом в разрез с действующим положением решении, об установки на территории сквера по ул. Чичканова/Володарского памятника. Заместитель прокурора области потребовал отменить спорное решение городской Думы, но депутаты решили проигнорировать предписание и узаконить путем внесения изменений в положение установку памятника, которое было принято без согласования с местными жителями. Вопрос по памятнику будет окончательно решен на публичных слушаниях в мае. На заседании комитета представитель прокуратуры отметила, что предписание не отозвано, хотя не выступила против позиции депутатов по фактическому неисполнению предписания.Не менее важный вывод заседания комитета был «разоблачен» депутат Артем Александров, который заявил, что вопрос установки монумента изначально не был согласован с местными жителями, есть более 200 подписей возмущенных горожан и прежде чем что-то решать нужно советоваться с жителями. Первый заместитель председателя гордумы М.А. Подгорнова хлестко заявила: «Вы обманываете здесь, открыто наших депутатов, обманывать нельзя… что написано пером не вырубишь топором». По мнению одного из руководителя Думы не было 200 подписей жителей.



