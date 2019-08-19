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На Тамбовскую область надвигается жара
Вчера, 07:37
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Последние годы из-за изменения климата погода преподносит нам все новые сюрпризы. На смену дождям и промозглой погоде приходит июльская жара, в четверг в Тамбовской области ожидается более 30 градусов тепла и солнечная погода. Необычно тёплыми для августа будут и ночи до 20 градусов тепла.
Всю неделю в Тамбовской области существенных осадков в виде дождя не ожидается.
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