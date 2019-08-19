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Партия «Единая Россия» решила разобраться с камерами фотовидеофиксации
Сегодня, 07:54
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Депутаты Тамбовской областной Думы Александр Орионов и Юрий Кузьменко курирующие работу проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» проводят мониторинг работы систем фото-и видеофиксации, устанавливаемых на дорогах.
Вчера состоялся рейд, первая точка – Рассказовское шоссе. По словам сотрудников ГИБДД никакой маскировки камер или их установка за машиной – недопустимо. Депутаты и их помощники проверили наличие всех требуемых элементов, убедившись в их наличии, отправились на вторую точку – северный обход.
«Большинство аварий происходит именно из нежелания водителями соблюдать правила дорожного движения. Камеры фото-видеофиксации в определенной мере дисциплинирует водителей», - убежден депутат Александр Орионов.
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