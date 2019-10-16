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Курган в Сосновском районе включен в список объектов археологического наследия
Сегодня, 08:27
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Курган-1 у деревни Отрезы в Сосновском районе включен в список выявленных объектов археологического наследия. Данное решение принято управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области. Следующий этап прохождение государственной экспертизы.
Стоит отметить, что ранее в Бондарском районе было найдено поселение бронзового века и парные курганы, в Рассказовском районе - 20 курганных могильников. Всего в Тамбовской области более 800 объектов археологического наследия.
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