Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки»

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру

Депутат предложил сделать улицу Советскую односторонней

Основание новой школы в Мичуринске было усилено

Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области

РЕН ТВ: «Миллионы бюджетных средств оказались закопаны в тамбовский чернозем»

Многодетным семьям в Тамбовском районе предоставили землю на болоте

Проблемный дом по ул. Рылеева, 46 планируют достроить до конца года

Фашистских коллаборационистов назвали воинами-интернационалистами

«Лир. Предсказание» - новое прочтение Шекспира

Сотни жителей Тамбовского района мерзнут без отопления

Склад под хозяйственные нужды вместо центра детского творчества появился в Тамбове

» » Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов»

Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов»

Сегодня, 09:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов» Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов». Вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.

Фото: сайт ФК «Тамбов»
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

После очередного поражения ушел в отставку Александр Григорян

Новый тренер ФК «Тамбов» начал с победы

Имя главного наставника ХК «Тамбов» назовут завтра

Исполняющим обязанности тренера ХК «Тамбов» стал Роман Бурмистров

Наставник хоккейного клуба «Тамбов» подал прошение об отставке

Сергей Первушин покинул пост главного тренера ФК «Тамбов»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Обыски у вице-губернатора Сергея Иванова связывают с выделением субсидий

Сегодня, 09:38
0
Коррупционные скандалы в окружении главы администрации Тамбовской области Александра Никитина продолжают набирать обороты.

Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов»

Сегодня, 09:16
0
Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов».

Алексей Кондратьев: «Если вы победите себя, вы победите любого»

Сегодня, 09:04
0
В поселке Георгиевский Тамбовского района высадили 75 яблонь – аллею Памяти о Великой Отечественной войне.

Завершаются работы по благоустройству «Олимпийского» парка

Вчера, 14:41
0
На днях общественный совет дольщиков и собственников жилья вместе с представителями префектуры посетили «Олимпийский» парк, где в настоящее время завершаются работы по благоустройству территории.

Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки»

Вчера, 10:40
0
Несмотря на то, что IX Международная Покровская ярмарка прошла еще неделю назад, продолжаются обсуждения данного глобального события.

После публикации в СМИ власти вмешались в ситуацию с земельными участками на болоте

Вчера, 10:23
0
14 октября на сайте издания «ПРАВО68» было опубликовано журналистское расследование, связанное с выделением земельных участков многодетным семьям на болоте в селе Куксово в Тамбовском районе.

Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского района

Вчера, 09:25
0
Завершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с отходами.

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру

Вчера, 08:58
0
ООО «Контакт подало в суд на Тамбовский государственный драматический театр об обязательстве заключить договор об аренде нежилых помещений на условиях, указанных в проекте договора, предложенном ООО «Контакт», - сообщает «ПРАВО68».

В Рассказовской ЦРБ несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет

20 октября 2019
0
Жители города Рассказово и района возмущены тем, что в Рассказовской поликлинике уже несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет.

После очередного поражения ушел в отставку Александр Григорян

20 октября 2019
0
После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.

Подведены итоги конкурса «Лидеры Тамбовщины»

20 октября 2019
0
19 октября состоялся финал управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», где лично глава администрации области Александр Никитин наградил полуфиналистов и победителей проекта.

Депутат предложил сделать улицу Советскую односторонней

20 октября 2019
0
Председатель общественного совета «Безопасные дороги», депутат областной Думы от партии «Единая Россия» Юрий Кузьменко в интервью ИА «Онлайн Тамбов.ру» для решения транспортного вопроса в центре города Тамбова предложил сделать улицу Советскую односторонней.

Силовики нагрянули с обыском в кабинет вице-губернатора Сергея Иванова

18 октября 2019
0
Сегодня сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском в кабинет заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, - сообщает «ПроТамбов».

Депутат хочет через суд добиться запрета деятельности ритуалок в жилых домах

18 октября 2019
0
Октябрьский районный суд города Тамбова принял к производству исковое заявление депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова о признании незаконным бездействия прокуратуры Октябрьского района в части непринятия мер прокурорского реагирования в отношении Роспотребнадзора по вопросу

Товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей

18 октября 2019
0
В этом году товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей.

Курган в Сосновском районе включен в список объектов археологического наследия

18 октября 2019
0
Курган-1 у деревни Отрезы в Сосновском районе включен в список выявленных объектов археологического наследия.

Основание новой школы в Мичуринске было усилено

18 октября 2019
0
Вчера заказчик и генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области» провели пресс-тур по новой школе в Мичуринске для региональных журналистов.

Более 5 тысяч детей смогут получить поддержку от государства

17 октября 2019
0
На заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка».

Девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей

17 октября 2019
0
Федеральные СМИ пишут, что в Тамбове произошла очередная вопиющая ситуация - кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала.

Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области

17 октября 2019
0
Вчера в Тамбове около администрации города был задержан заместитель главы администрации области курирующий имущественные вопросы Глеб Чулков.

РЕН ТВ: «Миллионы бюджетных средств оказались закопаны в тамбовский чернозем»

16 октября 2019
0
Федеральные СМИ, в том числе телеканал «РЕН ТВ» опубликовали результаты проверки «Общероссийского народного фронта» на стройках века в Тамбовской области.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги