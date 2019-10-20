|
Сергей Первушин назначен временным тренером ФК «Тамбов»
Сегодня, 09:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов». Вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.
Фото: сайт ФК «Тамбов»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.