Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции Комментариев: 0



В частности жители Дегтянского сельсовета Сосновского района Т.М. остановились на ситуации, складывающейся вокруг запланированного строительства мусорного полигона и мусоросжигательного завода недалеко от их сёл, они потребовали от властей всех уровней сохранить уникальный чернозём и природу Тамбовской области.



Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Андрей Жидков в своем выступлении заявил, что при социализме – перед человеком труда лежит дорога свершений и открытий, свободного труда, социальной защиты и достойной жизни, а капитализм делает из простых людей рабов.



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратил внимание участников митинга, что почву для кардинальных перемен готовят не подпольщики-революционеры, не иностранные агенты, а прежде всего правящая элита, которая не знает меры в том, чтобы обобрать простых людей и дело каждого порядочного человека бороться за свои права и интересы, за лучшую жизнь. Сегодня в Тамбове на площади В. Ленина прошел традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Среди политических требований участники акции отдельно остановились на экологических аспектах, в том числе связанных со строительством мусорного полигона в Сосновском районе, разработкой титано-циркониевых руд в Рассказовском районе.В частности жители Дегтянского сельсовета Сосновского района Т.М. остановились на ситуации, складывающейся вокруг запланированного строительства мусорного полигона и мусоросжигательного завода недалеко от их сёл, они потребовали от властей всех уровней сохранить уникальный чернозём и природу Тамбовской области.Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Андрей Жидков в своем выступлении заявил, что при социализме – перед человеком труда лежит дорога свершений и открытий, свободного труда, социальной защиты и достойной жизни, а капитализм делает из простых людей рабов.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратил внимание участников митинга, что почву для кардинальных перемен готовят не подпольщики-революционеры, не иностранные агенты, а прежде всего правящая элита, которая не знает меры в том, чтобы обобрать простых людей и дело каждого порядочного человека бороться за свои права и интересы, за лучшую жизнь.



