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Городские чиновники отказалась согласовывать установку арт-объекта в честь хоккеистов
Сегодня, 14:08
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Инициативная группа жителей города Тамбова, проживающая в районе ул. Чичанова, Володарского, Рабочей в течение полугода добивается согласования установки на территории сквера «Спортивный» арт-объекта в виде хоккейных ворот с клюшкой. Ранее на территории сквера располагалась хоккейная коробка. Арт-объект будет изготовлен за счет внебюджетных средств.
Изначально администрация одобрило данное предложение, но через некоторое время активисту пришёл ответ, что в сквере «Спортивный» нет свободной территории для размещения арт-объекта.
«Мне пришёл ответ из комитета городского хозяйства, что территория для размещения арт-объекта отсутствует. Я крайне удивлена, что, когда хотели устанавливать памятник Рябову/другой памятник, место было. В то время, когда местные жители захотели обозначить арт-объектом место, значимое для многих хоккеистов, начинавших карьеру с дворовых хоккейных коробок, место почему-то не нашлось», - отмечает представитель инициативной группы.
Депутаты планируют вынести вопрос на заседание представительного органа, чтобы получить от городских чиновников ответ на вопрос, зачем они игнорируют гражданскую инициативу.
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