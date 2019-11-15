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Госслужащие сдали кровь для лечения тяжелобольных людей
Сегодня, 06:46
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В рамках акции «На службе государству – в служении обществу!» чиновники администрации Тамбовской области сдали более 20 литров крови для лечения тяжелобольных людей. За пару часов участники сдали 20 литров крови и ее компонентов.
«На службе государству – в служении обществу!» совместный проект станции переливания крови и движения «Доноры Тамбовщины». За годы действия акции в ней приняли участие более тысячи человек.
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