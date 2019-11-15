Десятки лет люди живут на железнодорожной станции 0 Бывшие работники железной дороги станции Рада в Тамбовском районе десятки лет живут в прямом смысле на вокзале – в деревянном здании железнодорожной станции, - сообщает «ПРАВО68».

В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения 0 В Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое с начала года составило 754 человека, - сообщает Тамбовстат.

Госслужащие сдали кровь для лечения тяжелобольных людей 0 В рамках акции «На службе государству – в служении обществу!» чиновники администрации Тамбовской области сдали более 20 литров крови для лечения тяжелобольных людей.

Прокурор Мичуринска ушла в отставку 0 Прокурор города Мичуринска Елена Шевчук ушла в отставку, - сообщает «ПроТамбов».

В Тамбове планируют построить 370 тыс. кв. м жилья 0 Порядка 370 тыс. кв. м будет возведено к 2024 году в северной части города Тамбова.

Обманутых дольщиков призвали выйти на акцию протеста 0 С рабочим визитом в Тамбовской области побывал политик Никита Исаев, где среди прочего встретился с обманутыми дольщиками.

На достройку проблемных домов направлено более 380 млн рублей 0 В 2019 году на достройку проблемных многоквартирных домов было направлено более 380 млн рублей.

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха? 0 Продолжают поступать жалобы от граждан по вопросам строительства дороги в микрорайоне «Майский».

СМИ: высокопоставленный экс-чиновник продает за 32 млн. загородный дом? 0 На площадке «Авито» размещено объявление о продаже дорогостоящего коттеджа за 32 млн рублей в Пригородном лесу в 5 км от исторического центра города Тамбова. Дом площадью 1 тыс. кв. м. располагаться на земельном участке 28 соток.

Концерт Ани Лорак в Тамбове отменен 0 Концерт эстрадной певицы Ани Лорак, который должен был состояться в Тамбове, отменен.

90% горожан не поддерживают идею установки на площади Льва Толстого религиозного знака 0 Завтра на заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение инициативной группы и главы города об установки памятного знака религиозного назначения, в честь располагавшейся там ранее церкви Михаила Архангельского. Рассчитывают, что монумент

Односторонняя установка ограждения - благо для одних и проблема для других 0 На углу дома № 190В корпус 1 и 2 по ул. Советская города Тамбова ведется установка ограждения, которое ограничит проезд с улицы З. Космодемьянской на Советскую через жилой микрорайон. По словам инициаторов установки забора, таким образом, они хотят обезопасить себя и близких, поскольку через

Капитальный ремонт МКД завершен на 90% 0 Завершается программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Тамбовском районе произошла авария со смертельным исходом 0 На днях в Тамбовском районе на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Сегодня будет снижено давление холодной воды в северной части Тамбова 0 В связи с проведением плановых мероприятий сотрудниками АО «ТКС» на водоводе диаметром 600 мм от водозаборного узла №7 до станции 3-го ВЗУ №6 сегодня с 9.00 до полуночи будет снижено давление холодной воды в северной части города Тамбова.

Тяжелобольного ребенка не обеспечили жизненно необходимым лекарством 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту необеспечения должностными лицами тяжелобольного ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом.

После ремонта торжественно открыт железнодорожный путепровод на улице Гастелло 0 На железнодорожном путепроводе станции Тамбов на улице Гастелло были досрочно завершены ремонтные работы.

В Цну сбрасывают сточные воды с запредельно высоким содержанием аммиака 0 В месте сброса сточных вод с очистных сооружений тамбовского водоканала в реку Цна по результатам анализа воды проведенной центром гигиены и эпидемиологии зафиксировано в 30 раз превышение по аммиаку и в 1,5 раза - по нитритам, - сообщает ГТРК «Тамбов».

Задержан Руслан Шамоян 0 В отношении бизнесмена Руслана Шамояна возбуждено уголовное дело, по ходатайству правоохранительных органов ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Тамбове выступила «Лампочка» 0 В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева.