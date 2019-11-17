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В Тамбовской области обновили три кинотеатра
Сегодня, 13:29
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В рамках национального проекта «Культура» в Тамбовской области появится три новых кинотеатра, в том числе в Сосновском, Первомайском и Тамбовском районах. На модернизацию кинозалов было выделено 15 млн рублей. В кинотеатрах установили новую мебель и оборудование, теперь в них будет система 3D-показа.
До 2024 года в рамках национального проекта планируется создание 16 современных кинозалов. Куратором проекта выступает Н.Г. Астафьева, заместитель главы администрации области.
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