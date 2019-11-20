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Введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная
Сегодня, 08:37
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В Тамбове введен в эксплуатацию третий корпус дома 69а по улице Интернациональная, который долгое время являлся долгостроем. На достройку проблемного дома из бюджета было выделено 140 млн рублей.
Строительство жилого дома было начато летом 2013 года, через пару лет работы приостановили. Строительство объекта было возобновлено с участием ООО «АИЖК Строй» в сентябре 2018 года. С начала текущего года возобновлены работы по пяти объектам в Тамбове.
Фото Павла Васильева
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