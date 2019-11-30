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«Краснодар» разгромил «Тамбов»
Сегодня, 08:40
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В матче 18-го тура молодежного первенства страны «Краснодар» на домашнем поле одержал победу над «Тамбовом», игра закончилась со счетом 4:1. Таким образом «Тамбов» потерпел четвертое поражение подряд.
В настоящее время «Тамбов» занимает 8 место с 27 очками.
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