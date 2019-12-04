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В Тамбовской области медианная зарплата - 22,2 тыс. рублей
Сегодня, 08:40
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Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг лишь 7,0% работников в России получают заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц. В Тамбовской области такую высокую заработную плату получают 1,1% работающих, медианная зарплата в регионе составляет - 22,2 тысяч рублей и почти 25% получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Медианная зарплата — это зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка.
По мнению депутатов Тамбовской городской Думы, среднестатистический тамбовчанин получает зарплату 20-23 тыс. рублей, а не декларируемые 30 и более тыс. руб. Тамбов входит в десятку городов в стране с самыми низкими зарплатами, а средний размер пенсии – 13 тыс. рублей. Согласно Стратегии развития города-2020 в следующем году размер заработной платы должен составлять 39,5 тыс. руб. Вряд ли мы достигнем этого показателя.
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