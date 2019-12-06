Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы Комментариев: 0

Напомним, что Игорь Блюм сложил свои полномочия по собственному желанию.



«Уже несколько лет я веду борьбу за экологическое благополучие региона, за использование лучших практик в области обращения с отходами, за принятие территориальной схемы, которая соответствовала бы самым жестким требованиям природоохранного законодательства. Но к сожалению, руководство тамбовского регионального отделения партии «Единой России» равнодушно к интересам жителей региона. Мои обращения проигнорированы, предложения даже не рассмотрены», - ранее заявил Игорь Блюм.



Решение о передачи мандата должна принять городская избирательная комиссия. Сергей Хомутинкин не только видный единоросс, ранее занимался исследованиями российско-американских отношений, был исполнительным секретарем Центра изучения США.



В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема мирового порядка во внешнеполитических взглядах Генри Киссинджера».



Американские гранты и стажировки в США:

2005-2007 гг. – в рамках программы студенческих обменов был модератором российско-американских семинаров по международным отношениям и политологии, проводимых ТГУ им. Г.Р. Державина и Клемсонским университетом (штат Ю. Каролина, США).

2010 г. – принимал участие в программе «International Visitors Leadership Program» («U.S. Foreign Policy Challenges I»), спонсируемой грантом Государственного департамента США.

2010-2012 гг. – участник летних школ для молодых преподавателей социальных наук из стран СНГ, проводимых Центром изучения силы и дипломатии Университета Тэмпл (Фи-ладельфия) при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк). Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.Напомним, что Игорь Блюм сложил свои полномочия по собственному желанию., - ранее заявил Игорь Блюм.Решение о передачи мандата должна принять городская избирательная комиссия. Сергей Хомутинкин не только видный единоросс, ранее занимался исследованиями российско-американских отношений, был исполнительным секретарем Центра изучения США.В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема мирового порядка во внешнеполитических взглядах Генри Киссинджера».Американские гранты и стажировки в США:2005-2007 гг. – в рамках программы студенческих обменов был модератором российско-американских семинаров по международным отношениям и политологии, проводимых ТГУ им. Г.Р. Державина и Клемсонским университетом (штат Ю. Каролина, США).2010 г. – принимал участие в программе «International Visitors Leadership Program» («U.S. Foreign Policy Challenges I»), спонсируемой грантом Государственного департамента США.2010-2012 гг. – участник летних школ для молодых преподавателей социальных наук из стран СНГ, проводимых Центром изучения силы и дипломатии Университета Тэмпл (Фи-ладельфия) при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк).



