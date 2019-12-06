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Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы

Вчера, 08:17
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Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.
Напомним, что Игорь Блюм сложил свои полномочия по собственному желанию.

«Уже несколько лет я веду борьбу за экологическое благополучие региона, за использование лучших практик в области обращения с отходами, за принятие территориальной схемы, которая соответствовала бы самым жестким требованиям природоохранного законодательства. Но к сожалению, руководство тамбовского регионального отделения партии «Единой России» равнодушно к интересам жителей региона. Мои обращения проигнорированы, предложения даже не рассмотрены», - ранее заявил Игорь Блюм.

Решение о передачи мандата должна принять городская избирательная комиссия. Сергей Хомутинкин не только видный единоросс, ранее занимался исследованиями российско-американских отношений, был исполнительным секретарем Центра изучения США.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема мирового порядка во внешнеполитических взглядах Генри Киссинджера».

Американские гранты и стажировки в США:
2005-2007 гг. – в рамках программы студенческих обменов был модератором российско-американских семинаров по международным отношениям и политологии, проводимых ТГУ им. Г.Р. Державина и Клемсонским университетом (штат Ю. Каролина, США).
2010 г. – принимал участие в программе «International Visitors Leadership Program» («U.S. Foreign Policy Challenges I»), спонсируемой грантом Государственного департамента США.
2010-2012 гг. – участник летних школ для молодых преподавателей социальных наук из стран СНГ, проводимых Центром изучения силы и дипломатии Университета Тэмпл (Фи-ладельфия) при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк).
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