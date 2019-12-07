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В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020»
Сегодня, 08:45
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В продажу поступили билеты на самое душевное событие года - «Чернозём-2020». Первые 1,5 тысячи человек могут купить билет за 3000 рублей на 3 дня, далее – за 3500 рублей. «Чернозём-2020» пройдет с 14 по 16 августа как обычно в районе Татарского вала.
В текущем году хедлайнерами «Чернозёма» были «Алиса», Гарик Сукачёв, «Мумий Тролль», «Пикник», «Порнофильмы».
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