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Ассоциация инвалидов «Аппарель» переедет на новое место
Ассоциация инвалидов «Аппарель» планирует переехать на новое место на ул. Чичканова, 125 (дом ветеранов). Решение было принято на уровне администрации города после жалоб инвалидов на неудовлетворительное состояние занимаемого ими сейчас помещения по ул. Советская 90.
В настоящее время проводятся ремонтные работы в новом помещении на ул. Чичканова.
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