Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора? 0 Сегодня прощаются с заместителем главы администрации Тамбовской области Глебом Чулковым, который трагически погиб несколько дней назад. Траурные мероприятия проходят на самом высоком уровне с участием, бывших руководителей региона и действующих чиновников.

В Тамбове построят школу по типу «Школы-Сколково» 0 В северной части города Тамбова не территории микрорайонов Телецентр и Новый Тамбов планируют построить несколько социальных объектов, в том числе школу по типу «Школы-Сколково».

Ассоциация инвалидов «Аппарель» переедет на новое место 0 Ассоциация инвалидов «Аппарель» планирует переехать на новое место на ул. Чичканова, 125 (дом ветеранов).

В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020» 0 В продажу поступили билеты на самое душевное событие года - «Чернозём-2020».

Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик 0 На 130 км трассы «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не рассчитал дистанцию до идущей на встречу фуры IVEKO.

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился 0 8 декабря 2019 г. в 6.00 выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков.

Набережную Мичуринска благоустроят за 85 млн рублей 0 В рамках проекта «Малые города и исторические поселения» в городе Мичуринске за 85 млн рублей планируют благоустроить набережную.

Задолженность по зарплате достигла 24 млн рублей 0 По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2019 года в 2,0 раза, - сообщает Тамбовстат.

Жители Сосновского района выступили против строительства мусорного полигона 0 7 декабря коммунисты и местные жители провели очередную акцию протеста в рабочем посёлке Сосновка против строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета.

Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы 0 Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.

Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №1 0 6 декабря состоялось заключительное заседание Тамбовского районного суда по иску уволенной без объяснения причин директора ДЮСШ №1 Наталии Полянской о восстановлении на работе и выплате ей компенсации.

В Тамбовской области медианная зарплата - 22,2 тыс. рублей 0 Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг лишь 7,0% работников в России получают заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц.

Тамбовскому Театру кукол 85 лет 0 Вчера Тамбовский государственный театр кукол отметил свой юбилей – 85 лет. Поздравить коллектив пришли коллеги, друзья и юные зрители.

Водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку – двое погибли 0 На территории Рассказовского района водитель «КАМАЗа» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Lada Granta.

Тамбовская область осталась без правительственного гранта 0 Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».

Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря 0 В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл».

К 37 домам в городе Тамбове восстановлена линия рециркуляции 0 В текущем году ПАО «Квадра» (ТЭЦ) восстановила линию циркуляции к 37 многоквартирным домам города Тамбова.

Легким движением руки часовня-храм превращается в беседку 0 Скандальная история, связанная со строительством в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове храма-часовни в честь Николая Чудотворца вышла на федеральный уровень.

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям 0 Вчера жители села Тулиновка и власти организовали сход по вопросам строительства учреждения здравоохранения, экспансии представителей Тамбовской Епархии РПЦ. Власти планируют перенести Тулиновский врачебный участок из центра села на совершенно другую территорию, да и хотят оставить лишь кабинет

В рамках нацпроекта в Тамбове отремонтируют участок ул. Советская 0 В рамках национального проекта в Тамбове в 2020 году отремонтируют участок улицы Советская, от Красноармейской до Максима Горького. В нормативное состояние приведут 2,4 километра дорожного полотна.