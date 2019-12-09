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В двадцатых числах декабря стартуют новогодние спектакли
Сегодня, 09:54
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В двадцатых числах декабря в городе Тамбове стартуют новогодние спектакли для детей и взрослых. В период с 22 по 31 декабря на сцене Тамбовского драматического театра будет идти музыкальная сказка «Операция «Новый год!».
Молодежный театр порадует гостей премьерой по мотивам сказки Братьев Гримм «Госпожа Метелица» спектакль стартует с 21 декабря.
С 24 по 31 декабря Тамбовский театр кукол представит для маленьких зрителей спектакль «Снежный лев».
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