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В 2020 году к детсадам на севере Тамбова построят дорогу
В следующем году к детским садам («Машенька» и «Медвежонок») на севере Тамбова построят дорогу. Протяжённость участка составит 500 метров. Здесь появятся пешеходные тротуары, новые парковочные места, светодиодные светильники.
В настоящее время подрядная организация приступила к оформлению документов и закупке строительных материалов.
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.
В следующем году к детским садам («Машенька» и «Медвежонок») на севере Тамбова построят дорогу.
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Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.