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Определены лучшие тренеры-преподаватели в Тамбовской области
Сегодня, 09:03
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В Тамбовской области определены лучшие тренеры-преподаватели, воспитанники которых добились успехов на спортивном поприще. Двадцать тренеров получат премии в размере 36 тысяч рублей. Всего заявки подали около ста специалистов из городов и районов нашей области.
Победители конкурсного отбора определяются по количеству набранных баллов. Наибольшее количество баллов – 2015 – набрал Александр Альбицкий тренер ТОГАУ «Спортивно-адаптивная школа».
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