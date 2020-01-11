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75 единиц техники убирали от последствий снегопада Тамбов
Вчера, 06:49
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Еще до начала снегопада сотрудники городских служб приступили к обработке дорог песко-соляной смесью. В первые часы после начала снегопада на улицы города Тамбова вышло 75 единиц техники, в том числе 9 автомобилей ЗИЛ, 7 КамАЗов, 6 фронтальных погрузчиков, 6 тракторов с прямым ножом. Снегопад продолжался до глубокой ночи.
«24 на 7 работает спецдорсервис. Молодцы ребята, к снегу были готовы и убирают весь город. «Спецдорсервис» вы молодцы, спасибо за чистый город. В других городах и того нет, что есть у нас», - отмечает Антон Матвеев.
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