|
Рост промышленного производства составил 0,3%
Вчера, 07:15
Комментариев: 0
Версия для печати
В январе-ноябре 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-ноября 2018 г. составил 100,3%, - сообщает Тамбовстат. В 11 из 21 видов обрабатывающих производств отмечено снижение физического объема производства продукции.
Выработка электроэнергии уменьшилась на 7,0%, теплоэнергии – на 5,0%. В добыче полезных ископаемых индекс физического объема к соответствующему периоду 2018 года составил 93,8%.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.