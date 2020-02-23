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Арсен Габуев: «У нас все хорошо»
Вчера, 11:55
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Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.
«У нас все хорошо. Ведем текущую работу», - отмечает Арсен Габуев.
Насчет завершения работ по реконструкции стадиона «Спартак», то в очередной раз вице-губернатор обозначил новые сроки, теперь это конец нынешнего футбольного сезона. Во второй половине сезона домашние игры ФК «Тамбов» будут проходить на стадионе в Нижнем Новгороде.
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