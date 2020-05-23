|
В Рассказово продолжается реконструкция канализационного коллектора
23 мая 2020
Комментариев: 0
Версия для печати
В городе Рассказово продолжается масштабная реконструкция канализационного коллектора на улице Пролетарская, уже проложено более 1 километра новых сетей. Параллельно с укладкой коллектора идет переподключение абонентских врезок.
Общая стоимость проекта составляет – 150 млн рублей. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с АО «ТСК» при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, который выделил 90 млн рублей.
После завершения проекта новый коллектор будет служить жителям города Рассказово более 50 лет.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.